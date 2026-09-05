Συντριβή Φάντομ στην Τανάγρα: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (05/09/2026), οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα, όταν το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4) συνετρίβη.

Αμέσως ξέσπασε φωτιά στο σημείο της συντριβής και πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Στάλθηκε μάλιστα μήνυμα από 112 στους κατοίκους του Σχηματαρίου να είναι σε ετοιμότητα, λόγω δασικής πυρκαγιάς, μετά την πρώση του αεροσκάφους. Οι διοργανωτές εκκένωσαν τον χώρο από το πλήθος των θεατών, ενώ το σόου διακόπηκε.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κάποια μαρτυρία που να επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει εικόνα από τις έρευνες.