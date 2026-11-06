Συντάξεις: Στα 68 έτη το όριο ηλικίας έως το 2030 «βλέπει» η Κομισιόν για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημογραφικές και οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού (Ageing Report 2027), το γενικό όριο συνταξιοδότησης στη χώρα μας προβλέπεται να αυξηθεί από τα 67 έτη το 2025 στα 68 έως το 2030. Οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της Κομισιόν τοποθετούν το αντίστοιχο όριο στα 70 έτη το 2055 και στα 72 το 2080.

Ανάλογη ανοδική πορεία προβλέπεται και για τα όρια πρόωρης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, από τα 62 έτη που ισχύουν σήμερα, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 63 το 2030, στα 65 το 2055 και στα 67 το 2080.

Υπενθυμίζεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, προβλέπει την επανεξέταση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης ανά τριετία από την 1η Ιανουαρίου 2024, με βασικό κριτήριο την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής.

Κατά την πενταετία 2010-2015 καταγράφηκε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά περίπου 7 έως 12 μήνες, εξέλιξη που δεν επαναλήφθηκε την περίοδο 2015-2020. Αντιθέτως, τα επόμενα χρόνια η πανδημία συνέβαλε στην υποχώρηση του συγκεκριμένου δείκτη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι, στην παρούσα φάση, δεν συντρέχει λόγος να τεθεί ζήτημα αναπροσαρμογής των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, παρά τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης βασίζονται στις δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές της Ελλάδας, όπου η συνεχής υποχώρηση των γεννήσεων, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, επιταχύνει τη γήρανση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να συρρικνωθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες, καθώς από 10,4 εκατομμύρια κατοίκους το 2025 προβλέπεται να περιοριστεί στα 10,2 εκατομμύρια το 2030 και στα 9,7 εκατομμύρια το 2040, για να υποχωρήσει περαιτέρω στα 7,6 εκατομμύρια έως το 2080. Την ίδια περίοδο, σημαντικές μεταβολές αναμένονται και στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού.

Το ποσοστό των πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω, που το 2025 αντιστοιχεί στο 23,9% του συνόλου, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 25,9% το 2030 και στο 31,1% το 2040, προσεγγίζοντας το 34,6% το 2080. Ακόμη εντονότερη προβλέπεται η αύξηση της συμμετοχής των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών, των οποίων το μερίδιο αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 7,2% το 2025 σε 14,9% το 2080. Καθοριστικό παράγοντα για τη συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί η χαμηλή γεννητικότητα, καθώς ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται δεν επαρκεί για την ανανέωση του πληθυσμού και την αντικατάσταση των εργαζομένων που αποχωρούν σταδιακά από την αγορά εργασίας.

Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα σε μόλις 1,20 παιδί ανά γυναίκα. Παρά τη σταδιακή βελτίωση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον δείκτη να αυξάνεται στο 1,22 το 2030, στο 1,34 το 2040 και στο 1,45 το 2080, οι τιμές αυτές εξακολουθούν να υπολείπονται αισθητά του ορίου των περίπου 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, το οποίο θεωρείται αναγκαίο για τη διατήρηση του πληθυσμού χωρίς μεταναστευτικές εισροές.

Την ίδια στιγμή, η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ειδικότερα, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών προβλέπεται να αυξηθεί από τα 84,5 έτη το 2025 στα 90,1 έτη το 2080, ενώ για τους άνδρες η αντίστοιχη μεταβολή εκτιμάται από τα 79,5 στα 86,4 έτη. Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τα χρόνια ζωής μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο επιβίωσης σε αυτή την ηλικία αναμένεται να ενισχυθεί από τα 21,8 επιπλέον έτη το 2025 στα 26,4 το 2080. Στην περίπτωση των ανδρών, η αντίστοιχη εκτίμηση αυξάνεται από τα 18,7 στα 23,8 χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται ότι οι ασφαλισμένοι θα περνούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη συνταξιοδότηση, με αποτέλεσμα να παρατείνεται το χρονικό διάστημα καταβολής των συντάξεων και να ενισχύονται οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.