Συντάξεις: Ρεκόρ εξόδου από την εργασία το 2025 – Πάνω από 220.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ ξεπέρασε ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης για το 2025. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, με το κλείσιμο της χρονιάς ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 225.800, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021, όταν είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022 και 190.368 το 2023.

Οι περισσότερες αιτήσεις του έτους καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο υποβάλλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί (20.552), ενώ ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος 2025, μήνες που προτιμούν οι μισθωτοί, καθώς δικαιούνται και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Εκκρεμείς συντάξεις και επιδόσεις ΕΦΚΑ

Κατά τ’ άλλα, η πρόσφατη έκθεση ΑΤΛΑΣ δείχνει ότι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις (ληξιπρόθεσμες) ανέρχονται σε 15.462, ενώ οι μη ληξιπρόθεσμες σε περίπου 30.000. Την καλύτερη επίδοση πιστώνονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που εκδίδουν τις συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ (38%), ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο ρυθμός έκδοσης συντάξεων για τα ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.λπ. που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, καθώς και για τις συντάξεις του Δημοσίου.

Οι υπηρεσίες του Φορέα, πάντως, καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες αιτήσεις, καθώς τον Οκτώβριο ολοκλήρωσαν 23.400 αιτήσεις. Αν όμως συνεχιστεί η αύξηση των νέων αιτήσεων απονομής, μήνα με τον μήνα, τότε η πίεση θα ενταθεί.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027, όταν υπολογίζεται ότι θα έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers. Δηλαδή, συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 800.000 αποχωρήσεις από το 2023.

Οι λόγοι της μαζικής εξόδου στη σύνταξη

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τους λόγους που ωθούν για άλλη μία χρονιά μαζικά τους ασφαλισμένους στην έξοδο από την εργασία τους.

1. Ωρίμανση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των baby boomers

Η γενιά των baby boomers, που χαρακτηρίζεται από έκρηξη γεννήσεων, αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς οι Έλληνες για να αρχίσουν να γεννούν έπρεπε πρώτα να αφήσουν πίσω τις πληγές του Εμφυλίου και τη φτωχική δεκαετία του 1950. Σε εκείνη την πενταετία καταγράφονταν 170.000 γεννήσεις τον χρόνο, τη στιγμή που σήμερα οι γεννήσεις δεν ξεπερνούν τις 90.000 ετησίως.

2. Ανησυχία για αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027

Η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι τέλη του 2026 – αρχές του 2027, με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια και αναμένεται να αποτυπώσει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που σήμερα ανέρχεται σε 81,5 έτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας. Πάντως, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει διαβεβαιώσει ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης».

3. Ταχύτερη απονομή συντάξεων

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η θετική επίδοση του ΕΦΚΑ στη γρήγορη έκδοση των συντάξεων, παρά την αυξημένη ροή αιτήσεων. Ο ασφαλισμένος δεν ταλαιπωρείται όπως τα προηγούμενα χρόνια, εκτός αν εμπίπτει σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως διαδοχική ασφάλιση, οφειλές ή διεθνείς συντάξεις.

4. Εργασία χωρίς διακοπή μετά τη συνταξιοδότηση

Τέλος, βασική αιτία της μαζικής συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια είναι η δυνατότητα που έχει πλέον ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτείται χωρίς να διακόπτει την εργασία του, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς, όπου η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο στους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Ειδικά στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, 4 στους 5 που συνταξιοδοτούνται συνεχίζουν να εργάζονται. Οι εισφορές και ο πόρος του 10% που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ενισχύουν τα έσοδα του ΕΦΚΑ, την ίδια ώρα, όμως, που αυξάνονται και οι δαπάνες, καθώς οι συντάξεις καταβάλλονται χωρίς το πέναλτι του 30%.

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