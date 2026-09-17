Συντάξεις: Προς αύξηση 2,7% από τον Ιανουάριο – Πότε καταβάλλονται τα 400 ευρώ

Αύξηση της τάξης του 2,7% εκτιμάται ότι θα λάβουν οι συνταξιούχοι από το νέο έτος, με το τελικό ποσοστό να αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όπως μετέδωσε στο ΕΡΤnews ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας, το ύψος της ετήσιας αύξησης προκύπτει από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και του πληθωρισμού, διαιρούμενο διά δύο

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία τηςΤράπεζας της Ελλάδος, η ανάπτυξη για το 2026 εκτιμάται στο 1,9% και ο πληθωρισμός στο 3,5%. Επομένως, η εφαρμογή του σχετικού τύπου οδηγεί σε αύξηση 2,7%: (1,9% + 3,5%) / 2 = 2,7%

Πρόκειται, ωστόσο, για προσωρινή εκτίμηση. Το τελικό ποσοστό ενδέχεται να διαμορφωθεί από 2,6% έως και 3%, ανάλογα με τα οριστικά δεδομένα για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η αύξηση θα ενσωματωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, οι οποίες θα καταβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική αύξηση στο ποσό που λαμβάνουν.

Τα ενδεικτικά ποσά της αύξησης

Με απλή εφαρμογή του εκτιμώμενου ποσοστού 2,7% στο ποσό της σύνταξης και πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις, οι αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για σύνταξη 700 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 18,90 ευρώ τον μήνα και 226,80 ευρώ τον χρόνο.

Για σύνταξη 1.100 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 29,70 ευρώ τον μήνα και 356,40 ευρώ τον χρόνο.

Για σύνταξη 1.300 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε 35,10 ευρώ τον μήνα και 421,20 ευρώ τον χρόνο.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς το τελικό όφελος για κάθε συνταξιούχο θα εξαρτηθεί από το οριστικό ποσοστό της αύξησης και τις κρατήσεις που εφαρμόζονται στη σύνταξή του.

Έως το τέλος Νοεμβρίου η ενίσχυση των 400 ευρώ

Νωρίτερα, έως το τέλος Νοεμβρίου, αναμένεται να καταβληθεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, θα τη λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και οι δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, καθώς η 30ή Νοεμβρίου είναι Δευτέρα, εκτιμάται ότι η πίστωση των χρημάτων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική στήριξη στους συνταξιούχους ενόψει της εορταστικής περιόδου.