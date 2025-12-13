Συντάξεις: Μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα – Τι αποκαλύπτει το «ΗΛΙΟΣ»

Ακόμα περισσότερο διευρύνεται μήνα με τον μήνα η διαφορά μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στα ποσά της σύνταξης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Νοέμβριο 2025, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που πληρώθηκαν τον Νοέμβριο και προέρχονται από τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα – ως επί το πλείστον ΙΚΑ και ΟΑΕΕ – διαμορφώθηκε στα 787,91 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ήταν 1.504,67 ευρώ.

Επομένως, η μέση σύνταξη του ιδιωτικού τομέα ήταν χαμηλότερη κατά 716,76 ευρώ από τη σύνταξη του Δημοσίου. Το χάσμα ανάμεσα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα δεν γεφυρώνεται, παρότι στις συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα υπολογίζονται 14 μισθοί με τα Δώρα, ενώ στο Δημόσιο είναι 12 μισθοί μετά το 2010.

Γιατί διατηρείται η διαφορά

Ο βασικότερος λόγος που «συντηρεί» τη διαφορά ανάμεσα στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις συντάξεις λόγω γήρατος είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κατά κανόνα υψηλότερες αποδοχές.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ο μέσος όρος πέφτει σημαντικά από τις συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες είναι χαμηλότερες λόγω των χαμηλών εισφορών (της 1ης κατηγορίας) που επιλέγουν οι 8 στους 10 επαγγελματίες.

Οι χαμηλές συντάξεις κυριαρχούν

Πάντως, σε γενικές γραμμές χαμηλές συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ συνεχίζουν να λαμβάνουν 6 στους 10 συνταξιούχους. Το μέσο εισόδημα από κύρια και επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος διαμορφώθηκε στα 1.120,77 ευρώ.

Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 846 ευρώ, στα 954 ευρώ η σύνταξη λόγω γήρατος, στα 616 ευρώ η χηρείας και στα 643,45 ευρώ η αναπηρίας.

Η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφώθηκε στα 196,4 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 113,98 ευρώ.

Την υψηλότερη μέση σύνταξη, ύψους 1.132 ευρώ, λαμβάνει η ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών.

Ο αριθμός των συνταξιούχων και η συνολική δαπάνη

Ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.522.177, ενώ το μηνιαίο ποσό εισοδήματος φτάνει τα 2.718.374.174,00 ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2025 πληρώθηκαν συνολικά 4.720.741 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.889.977 ήταν κύριες, οι 1.391.080 επικουρικές και 439.684 μερίσματα.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κύριων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 41,33%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοεμβρίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 95.714.498,47 ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη συντάξεων διαμορφώθηκε σε 17.272.185,91 ευρώ για την πληρωμή 29.977 συντάξεων.

Ηλικιακή κατανομή των συνταξιούχων

Όσον αφορά τις ηλικίες, παρατηρείται πως το 25,29% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,77% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,90% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,41% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Οι συνταξιούχοι ηλικίας 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας 66-70 ετών (σε ποσοστό 20,32%), ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,62% του συνόλου) είναι ηλικίας 71-75 ετών

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ