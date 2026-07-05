Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Από τις 25 Ιουλίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις του Αυγούστου, νωρίτερα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου

Επικουρικές συντάξεις Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Κατάθεση: Παρασκευή 25 Ιουλίου

Δημοσίου

Κατάθεση: Τρίτη 29 Ιουλίου