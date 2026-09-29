«Συντάσσομαι απόλυτα»: Η απάντηση Πατούλη για την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σε δήλωση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook προχώρησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τις καταγγελίες, γύρω από τα ιατρεία και κλινικές που πρόσφεραν υπηρεσίες για τις οποίες δεν διέθεταν σχετικές άδειες.
Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη:
«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.
Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».