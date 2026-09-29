«Συντάσσομαι απόλυτα»: Η απάντηση Πατούλη για την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σε δήλωση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook προχώρησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης , μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τις καταγγελίες, γύρω από τα ιατρεία και κλινικές που πρόσφεραν υπηρεσίες για τις οποίες δεν διέθεταν σχετικές άδειες.

Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη:

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.

Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».