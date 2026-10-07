Συντάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Μάρκο Ρούμπιο: «Ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ»

Με φιλοφρονήσεις για την ομιλία του στην Πνύκα υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικό στο Μέγαρο Μαξίμου , ο πρωθυπουργός. Η ομιλία σας θα αντηχήσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε, επισήμανε ο πρωθυπουργός. Η συνάντηση των δύο ανδρων διήρκεσε περίπου μία ώρα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00, οπότε ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε με προορισμό το ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο προς τιμή του.

Στη σύντομή συζήτηση που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και το πώς έχουν περάσει πέρα από το στάδιο των ζητημάτων πολιτικής και ασφάλειας, ενώ έκανε αναφορά και σε θέματα ενέργειας και άλλα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Απαντώντας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είχε την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο, «δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα». Ιστορική η συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, χτίζεται πάνω σε ισχυρούς πυλώνες και αναπτύσσεται σε χώρους όπως η ενέργεια, με αμοιβαία επωφελείς τρόπους, πρόσθεσε ο υπουργός. Συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα και στις λύσεις τους, κατέληξε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αναλυτικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και χαρακτήρισε τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου.

Παράλληλα χαρακτήρισε την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις μας και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός εστίασε επίσης στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι «συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής». «Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση» κατέληξε.