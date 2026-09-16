Συνταγματική Αναθεώρηση: Καταψήφισε όλα τα άρθρα η αντιπολίτευση

Χωρίς ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις γράφτηκε η τελευταία πράξη της συνταγματικής αναθεώρησης για την παρούσα Βουλή, με τα 33 προς τροποποίηση άρθρα θα συγκεντρώνουν από 158 έως 161 θετικές ψήφους.

Κατά την δεύτερη – ονομαστική – ψηφοφορία, οι προτεινόμενες διατάξεις από την ΝΔ υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας της ψήφους της «γαλάζιας» παράταξης και κάποιων ανεξάρτητων, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει.

Μόνη διαφοροποίηση το «παρών» του ΠΑΣΟΚ σε άρθρα που συμφωνεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.

Ειδικότερα:

Άρθρο 16, λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων: 160 ναι, 95 όχι, 38 παρών

Άρθρο 30 Μονή θητεία Προέδρο της Δημοκρατίας: 158 ναι, 133 όχι, 2 παρών

Άρθρο 86 Ποινική ευθύνη υπουργών: 159 ναι, 96 όχι, 38 παρών

Άρθρο 90 Προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών: 159 ναι, 94 όχι, 40 παρών

Άρθρο 103 Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων: 161 ναι, 132 όχι, 0 παρών

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 293 βουλευτές, καθώς απουσίαζαν ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι ανεξάρτητοι Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Κόντης και Μπαράν Μπουρχάν. Ο τελικός λόγος περνά πλέον στη τρίτη και καταληκτική ονομαστική ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί μετά τις εθνικές εκλογές. Στη δεύτερη φάση της αναθεώρησης τα 33 άρθρα θα πρέπει να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους.

Προεκλογική «πρόβα τζενεράλε»: Το δίλημμα της κάλπης έθεσε ο Μητσοτάκης – Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη

Σε ρυθμούς άτυπης προεκλογικής αναμέτρησης κινήθηκε η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Ολομέλειας, με τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να μετατρέπεται σε πεδίο ευθείας πολιτικής σύγκρουσης.

Λίγες ημέρες μετά την αυλαία της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια», επιχειρώντας να περιγράψει το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο και επιχειρεί να τρομοκρατήσει την κοινωνία.

Ανδρουλάκης: «Επενδύετε στον φόβο – Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι καταφεύγει σε «προσβλητικά» διλήμματα, προκειμένου να διαμορφώσει κλίμα φόβου στην κοινωνία.

Από το βήμα της Ολομέλειας υποστήριξε ότι η κυβερνητική ρητορική έχει μετακινηθεί από το «Μητσοτάκης ή χάος» στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» και πλέον στο «ελπίδα ή περιπέτεια», παραπέμποντας και στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

«Επενδύετε στον φόβο, είναι θρασύτατα αυτά τα διλήμματα! Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, ώστε να νιώσει φόβο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε παράλληλα εάν η κυβερνητική ρητορική υπονοεί ότι μια δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία συνιστά απειλή για τα εθνικά συμφέροντα. «Δηλαδή η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα; Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν πρέπει να έχουμε εκλογές;», ανέφερε.

Μητσοτάκης: «Εθνικά επικίνδυνη και βαθιά ανεύθυνη αυτή η θεώρηση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι συνέδεσε την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μικροκομματικές σκοπιμότητες και του ζήτησε να ανακαλέσει. «Υπονοήσατε πως η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει κομματικά οφέλη. Αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, απαντώντας στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ο πρωθυπουργός το μετέφερε ευθέως στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. «Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”, “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”, “Μητσοτάκης ή Βελόπουλος”. Μπορεί να σας ενοχλεί, να μην σας κάνει να αισθάνεστε βολικά, αλλά αυτό είναι», είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αμυντικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας «βαθιά ανεύθυνη» την αποσύνδεση των εξοπλιστικών επιλογών από τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας.

«Μας λέτε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, επενδύει στην Ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί; Για να αποκομίσουμε βραχυπρόθεσμα προεκλογικά οφέλη; Αυτή είναι βαθιά ανευθυνότητα! Να ανακαλέσετε!», ανέφερε.

Με εμφανή διάθεση ειρωνείας σχολίασε, τέλος, την έντονη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης θα μπορούσε να στείλει στο ΠΑΣΟΚ «μια ανθοδέσμη», λόγω της «τζάμπα διαφήμισης» που, όπως είπε, του έχει προσφέρει.

Ανδρουλάκης: «Έχει όριο η φαιδρότητα»

«Υποκριτικό ταλέντο» καταλόγισε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αντί να απαντήσει επί της ουσίας, ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για δηλώσεις του υπουργού του. «Έχει όριο η φαιδρότητα! Κανονικά όσα είπατε συνιστούν άμεση πρόκληση για παραίτηση του υπουργού σας!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τη ρητορική περί «βαρβάρων», αντέτεινε με αιχμηρό τρόπο: «Θέλετε Βαρβάρους. Οι Βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ!».