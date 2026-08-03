Συνταγματική Αναθεώρηση: Η ώρα της θεσμικής ευθύνης

Του Τάσου Γαϊτάνη

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι από τις σημαντικότερες θεσμικές πρωτοβουλίες της Μεταπολίτευσης. Δεν αφορά την κυβέρνηση ούτε την αντιπολίτευση της στιγμής. Αφορά τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η Ελληνική Δημοκρατία τις επόμενες δεκαετίες, είναι στην ουσία, μια συμφωνία της σημερινής γενιάς με την επόμενη. Γι’ αυτό απαιτεί τόλμη, υπευθυνότητα και καθαρές πολιτικές θέσεις.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν περιορίζεται σε επιμέρους διορθώσεις. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, με αναθεώρηση 32 συνταγματικών διατάξεων: η πιο φιλόδοξη πρόταση των τελευταίων ετών, που

αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και ταυτόχρονα φέρνει στο Σύνταγμα τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Οι αλλαγές αγγίζουν σχεδόν το σύνολο της θεσμικής λειτουργίας του κράτους: από την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε η διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών να επιστρέψει στον φυσικό δικαστή, έως τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση και από το άρθρο 16, για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, έως τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εισάγονται νέες συνταγματικές προβλέψεις για τη δημοσιονομική σταθερότητα, την επιστολική ψήφο, την προσιτή στέγη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την καλύτερη νομοθέτηση.

Δεν πρόκειται, συνεπώς, μόνο για τα πολυσυζητημένα άρθρα 16, 86 και 103. Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030: με περισσότερη λογοδοσία, αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, ισχυρότερη Δικαιοσύνη και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Απέναντι σε αυτή την πρόταση, σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης επέλεξε άλλον δρόμο. Αντί να τοποθετηθεί με σαφήνεια σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις: ευθύνη υπουργών, αξιολόγηση στο Δημόσιο και μη κρατικά πανεπιστήμια, προτίμησε είτε την άρνηση είτε τη στάση του «παρών». Ειδικότερα, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει «παρών» σε σειρά κρίσιμων άρθρων, ακόμη και σε διατάξεις που το ίδιο θεωρεί ότι χρειάζονται αναθεώρηση, δεν συμβάλλει στη διαμόρφωση των αναγκαίων συναινέσεων ούτε αξιοποιεί την ευκαιρία να επιτευχθούν από τώρα οι αυξημένες πλειοψηφίες που προβλέπει το Σύνταγμα.

Η χώρα δεν χρειάζεται ένα Σύνταγμα που αποτυπώνει τους συσχετισμούς της στιγμής. Χρειάζεται ένα Σύνταγμα που αντέχει στον χρόνο, ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δημιουργεί σταθερές προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Μια γενναία αναθεώρηση με το βλέμμα στην Ελλάδα του αύριο.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” την 01/08/2026