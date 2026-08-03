Συνταγματική Αναθεώρηση: ένα βήμα ευθύνης για την Ελλάδα του 2030

Του Νίκου Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση

Η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια κορυφαία θεσμική πρωτοβουλία με στόχο να θωρακίσουμε τη Δημοκρατία και να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία του κράτους. Είναι μια ευκαιρία εθνικής ευθύνης, μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών, την ποιότητα της δημοκρατίας, την αποτελεσματικότητα του κράτους και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

Η κυβέρνηση προτείνει έναν συνολικό οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα το 2030, που αγγίζει κρίσιμα πεδία: τη Δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, τη λογοδοσία του πολιτικού συστήματος, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την Παιδεία. Στόχος μας είναι ένα Σύνταγμα πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθεκτικό στις προκλήσεις της εποχής. Ένα Σύνταγμα που δεν θα εγκλωβίζει τη χώρα σε αγκυλώσεις δεκαετιών, αλλά θα της δίνει τα εργαλεία να προχωρά με αυτοπεποίθηση. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει αναθεώρηση περίπου 30 άρθρων και παρουσιάζεται ως πλαίσιο θεσμικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ανωτάτη εκπαίδευση. Η Ελλάδα παραμένει σήμερα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί συνταγματικά κατοχυρωμένο κρατικό μονοπώλιο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η πραγματικότητα, όμως, έχει ξεπεράσει αυτό το μοντέλο: χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες σπουδάζουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό, ενώ σημαντικοί οικονομικοί και επιστημονικοί πόροι φεύγουν από τη χώρα. Η κυβέρνηση προτείνει να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του κράτους και με αυστηρές εγγυήσεις ποιότητας. Η σχετική πρόταση προβλέπει ότι τα ιδρύματα αυτά θα λειτουργούν υπό κρατική εποπτεία και με διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: η αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν στρέφεται εναντίον του δημόσιου Πανεπιστημίου. Αντιθέτως, το δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι και θα παραμείνει ο πυρήνας του ακαδημαϊκού μας συστήματος. Η αποστολή μας είναι να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, με περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερες διεθνείς συνεργασίες, καλύτερες υποδομές, αξιολόγηση, εξωστρέφεια και σύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία.

Η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει με ευρύ πνεύμα συναίνεσης. Δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση ούτε σε ένα κόμμα. Ανήκει στους πολίτες και, κυρίως, στους νέους ανθρώπους που δικαιούνται ένα κράτος αποτελεσματικό, μια Δημοκρατία ώριμη και ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον κόσμο.

Δυστυχώς, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια βλέπουμε για ακόμη μία φορά τμήματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν στον φόβο και τη στείρα άρνηση. Αντί να καταθέσουν ρεαλιστικές προτάσεις για το πώς θα γίνει η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και θεσμικά ισχυρή, επιλέγουν να υπερασπίζονται ένα μοντέλο που συχνά ταυτίζεται με τη στασιμότητα. Η κοινωνία, όμως, δεν ζητεί επιστροφή στο χθες. Η κοινωνίας ζητεί λύσεις για το αύριο.

Η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται αυτοπεποίθηση, θεσμική ωριμότητα και μεταρρυθμιστικό θάρρος. Αυτή ακριβώς είναι η ευθύνη που αναλαμβάνουμε σήμερα: να αφήσουμε πίσω τις ιδεοληψίες και να ανοίξουμε τον δρόμο για μια χώρα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για τη νέα γενιά.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” την 01/08/2026