Συνταγή για εύκολη κρέμα βανίλιας χωρίς ζάχαρη

Φτιάχνουμε το πιο αρωματικό και ελαφρύ επιδόρπιο, μια βελούδινη και ανάλαφρη κρέμα βανίλιας.

Η εύκολη σπιτική κρέμα βανίλιας είναι ένα γλυκό που κυριολεκτικά μας μεγάλωσε. Από τη βρεφική ηλικία μέχρι το σχολικά χρόνια κάθε φορά που θέλαμε γλυκό η κατσαρόλα γέμιζε με εκείνο το αχνιστό βελούδο που μοσχοβόλαγε. Την απολαμβάναμε πριν καλά καλά προλάβει να κρυώσει, ειδικά όταν ο καιρός ήταν βαρύς και εκτός από γλυκό επιθυμούσαμε και κάτι να μας ζεστάνει.

Το μόνο κακό ίσως εκείνης της κρέμας ήταν ότι περνώντας τα χρόνια από χειροποίητη έγινε προκάτ. Ένα μείγμα σε κουτί που ναι μεν γινόταν εύκολα και γρήγορα βάζοντας μόνο γάλα αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν το ίδιο νόστιμη και θρεπτική με τη χειροποίητη. Επίσης μεγαλώνοντας ίσως και να την έχουμε δαιμονοποιήσει και λίγο καθώς είτε τη φτιάξουμε μόνοι μας, είτε πάρουμε το φακελάκι με τη σκόνη κλπ. περιέχει αρκετή ζάχαρη. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και αν την αγοράσουμε εντελώς έτοιμη από το ψυγείο του σούπερμάρκετ ή από κάποιο γαλακτοπωλείο που τη φτιάχνουν επιτόπου.

Ένας τρόπος για να βάλουμε ό,τι υλικά θέλουμε και να γλιτώσουμε από όλα τα παραπάνω είναι να τη φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι. Με τη συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Κρέμα βανίλιας χωρίς ζάχαρη

Υλικά για 6 μερίδες

1 λίτρο φρέσκο γάλα

4 κ.σ. κορν φλάουρ

3 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή τα σποράκια από έναν φρέσκο λωβό

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σε ένα φλιτζάνι γάλα διαλύουμε το κορν φλάουρ. Το υπόλοιπο το ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με το μέλι, τη βανίλια και το αλάτι. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε καλά με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα με το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με το σύρμα για τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να πήξει το μείγμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, μοιράζουμε σε μπολάκια και αφήνουμε την κρέμα να χλιάνει και να πήξει κι άλλο. Σερβίρουμε χλιαρή ή όταν κρυώσει τελείως τη βάζουμε 1-2 ώρες στο ψυγείο ώστε να την απολαύσουμε κρύα αργότερα.

Tip

Η συνταγή αυτή αποτελεί μια καλή βάση για κρέμες με διάφορα αρώματα και γεύσεις. Μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού ή λεμονιού, κανέλα αλλά και να φτιάξετε σοκολατένια παραλλαγή με 3 κ.σ. τριμμένη κουβερτούρα, μαύρη ή γάλακτος.