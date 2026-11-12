Συνομιλίες Κυρ. Μητσοτάκη με Μακρόν και Χριστοδουλίδη για το καλώδιο – Προχωρούν κανονικά οι εργασίες

Χωριστές συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Δουβλίνο, όπου τέθηκε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.

Όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα κυπριακά ΜΜΕ, από την επικοινωνία προκύπτει ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του και βρίσκεται πλέον σε διεθνή χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο δέχθηκε μικρή ενόχληση από τουρκικό ασύρματο, όμως οι εργασίες προχωρούν κανονικά.

Όσον αφορά επικοινωνία που είχε την Πέμπτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, προκύπτει ότι η ενταξιακή πορεία για Σένγκεν προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Το θέμα είχε συζητήσει χθες στην Αττάλεια ο Χριστοδουλίδης και με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όπως προκύπτει από τις συζητήσεις, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η διαδικασία προχωρά κανονικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος της Λευκωσίας παραμένει, καθώς προσβλέπει σε ένταξη το συντομότερο, εντός του 2027, σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την επικοινωνία με τον κ. Φίτο για την Τουρκία, από την ενημέρωση προκύπτει ότι ο Ραφαέλε Φίτο θα μεταφέρει στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό είναι «κλειδί» για την Ευρώπη. Θα σημειωθεί ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ξεκινήσει από το σημείο που διακόπηκαν στο Κράν Μοντάνα το 2017.

Αν απαντήσει αρνητικά η Τουρκία, δεν ξεκινά η συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, σημειώνεται συναφώς.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν το ενδιαφέρον της Άγκυρας που περιστρέφεται γύρω από τρία θέματα για τα Ευρωτουρκικά, αναφορικά με τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων, το πρόγραμμα SAFE και την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Όπως αναφέρουν, για τα πρώτα δύο θέματα υπάρχουν αντιδράσεις από κράτη μέλη, ενώ σε ό,τι αφορά την τελωνειακή ένωση, εκτιμάται ότι είναι πιο εύκολο να υπάρξει ομοφωνία από τα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η έναρξη των συζητήσεων για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με αντάλλαγμα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό μπορεί να λειτουργήσει μεν παράλληλα, θα είναι όμως μια διαδικασία αναστρέψιμη εφόσον η Τουρκία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.