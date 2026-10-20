Συνομιλίες για το ουκρανικό ζήτημα στο Όσλο, με συμμετοχή Ζελένσκι και Γουίτκοφ

Σε μία προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας συναντώνται στο Όσλο ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση διεξάγεται την ώρα που ο Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις, λέει ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει τίποτα για να δημιουργήσει προβλήματα στην Ουκρανία!

Ήδη, στο Όσλο βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον πρόεδρο της Φινλανδίας.

Οι δύο χώρες συνδιοργανώνουν τη συνάντηση, ενώ από την πλευρά των ΗΠΑ, στο Όσλο βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος θα πάει και στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναμένεται να συζητηθεί το μέλλον του πολέμου, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν επιδεινωθεί.

Σε νέες του δηλώσεις ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δε βοηθάει την κατάσταση: «Ίσως είναι καιρός ο Ζελένσκι να βάλει κάποιον άλλον να διαπραγματευτεί».

Δήλωσε ανοιχτός σε μία τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Σι, χωρίς τον Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο είπε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield και ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασία για να παραλάβει η Ουκρανία αμυντικά συστήματα.