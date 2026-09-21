Συνομιλία προέδρου Υεμένης με Τραμπ: Ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των Χούθι

ΟΝτόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά χθες Κυριακή με τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ αλ Αλίμι, ανέφεραν τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Αντικείμενο της συνομιλίες ήταν η προώθηση των Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, σε ένα ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

Ο Αλίμι ζήτηση τη βοήθεια των ΗΠΑ για την κυβέρνησή του, η οποία στηρίζεται ήδη από τη Σαουδική Αραβία, στον πόλεμό της εναντίον των Χούθι που αυτόν τον μήνα, με μια αιφνιδιαστική επέλαση, κατέλαβαν εδάφη κατά μήκος του στενού Μπαμ ελ Μάντεμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Δύο από τις πηγές, μία υεμενίτικη και μία δυτική, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι η Ουάσιγκτον είναι σε επαφή με τους Χούθι και ότι η τρομοκρατική οργάνωση αυτή διαβεβαίωσε ότι δεν θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία.

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» τους Χούθι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανταποκρίθηκε επίσης στα σαουδαραβικά αιτήματα για στρατιωτική στήριξη του Ριάντ απέναντι στους Χούθι, όμως μετέδωσε πρόσφατα το πρακτορείο Reuters.