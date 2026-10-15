Σύνοδος Κορυφής σε τεντωμένο σχοινί: Τα 141 δισ. που διχάζουν την Ευρώπη και τα τέσσερα ανοιχτά μέτωπα

Σε πεδίο σκληρών πολιτικών και οικονομικών αντιπαραθέσεων εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών να βρίσκονται αντιμέτωποι με τέσσερα αλληλένδετα μέτωπα που δοκιμάζουν τη συνοχή της Ένωσης. Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, οι διαφωνίες για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η αυξανόμενη πίεση των κινεζικών εισαγωγών και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Σύνοδος της 15ης και 16ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά και κρατικούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει την αμυντική της ενίσχυση, να διατηρήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και να αντιμετωπίσει την απώλεια ανταγωνιστικότητας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Μάχη για τα 1,62 τρισ. ευρώ και σύγκρουση για τις περικοπές

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, με την ιρλανδική προεδρία να προτείνει προϋπολογισμό ύψους περίπου 1,62 τρισ. ευρώ, περιορίζοντας κατά 141 δισ. ευρώ την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τις χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό όσο και από εκείνες που στηρίζονται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και τον αγροτικό τομέα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναγνώρισε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν μεγάλες, προειδοποιώντας για ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η Γερμανία και άλλες χώρες που τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής συγκράτησης θεωρούν ότι απαιτείται ανακατανομή πόρων προς την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία και την ασφάλεια. Αντίθετα, χώρες που επωφελούνται από την πολιτική συνοχής και τις αγροτικές ενισχύσεις αντιδρούν σε περικοπές των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Από τη γαλλική πλευρά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η μονομερής προσήλωση στις περικοπές κινδυνεύει να υπονομεύσει τις ίδιες τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις για ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται περικοπές σε συνοχή και αγροτική πολιτική

Ξεκάθαρη θέση απέναντι στην πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ουσιαστική αναντιστοιχία μεταξύ των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων και των οικονομικών πόρων που προβλέπονται για την υλοποίησή τους.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών-μελών που συγκροτούν τους λεγόμενους «Φίλους της Συνοχής», επιμένοντας στη διατήρηση των χρηματοδοτήσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Αθήνα επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω περικοπές σε δύο πολιτικές με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι και οι δημοσιονομικά «φειδωλές» χώρες πρέπει να αντιληφθούν τις ελληνικές κόκκινες γραμμές.

Ενεργειακός συναγερμός και ρήγμα για τους ρύπους

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντιπαράθεση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών τιμών, με τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει το κόστος καυσίμων και να ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), το οποίο υποχρεώνει βιομηχανίες και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν δικαιώματα για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ιταλία και η Τσεχία συγκαταλέγονται στις χώρες που ζητούν αποδυνάμωση ή προσωρινή αναστολή του συστήματος, θεωρώντας ότι επιβαρύνει το κόστος παραγωγής σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης.

Στον αντίποδα, οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Δανίας προειδοποίησαν, με κοινή επιστολή τους, ότι η αποδυνάμωση του ETS θα μπορούσε να πλήξει τις επενδύσεις στην καθαρή βιομηχανία και να καθυστερήσει την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης. Ο πρωθυπουργός ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και ουσιαστική επανεξέταση βασικών χαρακτηριστικών του ETS.

Η Κίνα πιέζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, στροφή της Γερμανίας

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης διαμορφώνεται στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, καθώς το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα αγαθών με το Πεκίνο έφθασε τα 360 δισ. ευρώ το 2025.

Η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών δημιουργεί ισχυρές πιέσεις σε ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους, με επιχειρήσεις να προειδοποιούν για απώλεια θέσεων εργασίας και περιορισμό της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η πρόσφατη συμφωνία για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων αντιμετωπίζεται ως πρώτο βήμα, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις ευρύτερες εμπορικές ανισορροπίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή της γερμανικής στάσης. Το Βερολίνο, που στο παρελθόν είχε αντιταχθεί στην επιβολή ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εμφανίζεται πλέον να συντάσσεται με το Παρίσι υπέρ αυστηρότερων μηχανισμών εμπορικής προστασίας.

Γαλλία και Γερμανία προωθούν την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων απέναντι σε εισαγωγές που πλήττουν την εγχώρια παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στα χημικά προϊόντα και στα πλαστικά υλικά.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απορρίπτει τις ευρωπαϊκές αιτιάσεις περί εμπορικών ανισορροπιών, κατηγορώντας την ΕΕ ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα ως πρόσχημα για προστατευτισμό.

Ουκρανία: Νέες χρηματοδοτικές ανάγκες και σύγκρουση για τα ρωσικά κεφάλαια

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί ακόμη ένα δύσκολο ζήτημα για τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένες στρατιωτικές και οικονομικές ανάγκες ενόψει του 2027.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, νέα διαφωνία μεταξύ Ευρώπης και Ουάσιγκτον προκαλεί το ζήτημα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η αμερικανική πλευρά πρότεινε την αποδέσμευση μέρους των ρωσικών κρατικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη και τη μεταφορά τους σε χρηματοδοτικό σχήμα υπό αμερικανική εποπτεία, με στόχο την αναζωογόνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την προοπτική αυτή, επιμένοντας ότι η διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα.

Η παρέμβαση του Γερμανού καγκελαρίου αποτυπώνει την επιθυμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διατηρήσουν τον έλεγχο ενός σημαντικού οικονομικού και διαπραγματευτικού εργαλείου απέναντι στη Μόσχα.

Η Ευρώπη μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

Οι διαφωνίες που καταγράφονται στις Βρυξέλλες αναδεικνύουν το πρόβλημα της χρηματοδότησης των αυξανόμενων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν στενά δημοσιονομικά περιθώρια και αυξημένη πολιτική πίεση στο εσωτερικό τους.

Το ενδεχόμενο παράτασης των διαπραγματεύσεων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό προκαλεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς το 2027 αναμένονται κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων η γαλλική προεδρική εκλογή του Απριλίου.

Η επίτευξη συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο παραμένει βασικός στόχος, ωστόσο οι αποκλίνουσες θέσεις των κρατών-μελών καθιστούν το χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό.

Με την ενέργεια να πιέζει την ευρωπαϊκή οικονομία, την Κίνα να διευρύνει την εμπορική της παρουσία και την Ουκρανία να χρειάζεται πρόσθετους πόρους, η Σύνοδος καλείται να προσδιορίσει πώς θα κατανεμηθεί το οικονομικό βάρος των επόμενων ετών και ποιες ευρωπαϊκές πολιτικές θα έχουν προτεραιότητα.