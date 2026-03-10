Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι με τη συμμετοχή του Κ. Μητσοτάκη

Εκπρόσωποι 41 κρατών από όλο τον κόσμοκαι πολλών διεθνών οργανισμών συμμετέχουν στην Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που διεξάγεται σήμερα στο Παρίσι. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και οιεπιπτώσεις τους στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η ένταση στην περιοχή επηρεάζει όχι μόνο τη γειτονιά της Ευρώπης αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Στόχος της δεύτερης Συνόδου Κορυφής είναι η δημιουργία μιας δυναμικής υπέρ της αναγνώρισης της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ενταχθεί στην πυρηνική συμμαχία.

Η Σύνοδος αναμένεται να καταλήξει σε κοινή δήλωση των χωρών που συμμετέχουν, αλλά και σε μια κοινή δήλωση των 16 ευρωπαϊκών κρατών που δίνουν το παρών στην Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια.