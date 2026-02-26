Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

«Καλύτερα κάποιος να ανησυχεί από πριν, παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, να αλλάζει συστηματικά τις θέσεις του ανάλογα ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ» δήλωσε την Πέμπτη ο κ. Τσούτσιας, απαντώντας στα σχόλια Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» που –όπως είπε ο πρωθυπουργός– δεν θα πρέπει να ταράζονται, καθώς η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αναφερόμενος στην κριτική που έχει διατυπώσει ο κ. Σαμαράς για τη συμφωνία με τη Chevron, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για «απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, οριοθετημένης περιοχής… Είναι εθνικό θέμα, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ηρεμία και νηφαλιότητα από την κυβέρνηση και να απαντάει στην ουσία των πραγμάτων».

Όπως σημείωσε, στο παρελθόν είχε υποστηριχθεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν επιβραβεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας, ενώ σε προγενέστερο χρόνο γινόταν λόγος για «ψήφο εμπιστοσύνης» σε αυτά. Επικαλέστηκε, μάλιστα, νομικούς κύκλους, σύμφωνα με τους οποίους η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά εταιρεία του Δημοσίου, η οποία, βάσει του ιδρυτικού της νόμου, έχει αρμοδιότητα αποκλειστικά σε περιοχές όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα. «Αυτή η προσθήκη που έγινε μιλάει για περιοχές που δεν είναι δυνητικά στην εθνική κυριαρχία…το κοινοβούλιο καλείται να νομοθετήσει για ένα χώρο ανυπόστατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «Τo μήνυμα που περνάει αυτή η ρήτρα είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία». Όπως είπε, «Την ώρα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι σε ισχύ το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, έρχεται την τελευταία στιγμή η κοινοπραξία ελληνικού δημοσίου και κάνει αυτή την προσθήκη που μιλάει γα απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, απώλεια συγκεκριμένης περιοχής. Τι εννοεί;», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και παραπέμποντας στις θέσεις της Τουρκίας.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, ο κ. Τσούτσιας διευκρίνισε ότι ο κ. Σαμαράς δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, αλλά καταθέτει τις απόψεις του «για την πατρίδα», επισημαίνοντας πως «Το τι θα πράξει το σταθμίζει».