Συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση κρίσεων

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την επίσημη επισφράγιση της συνεργασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥΦΑ), παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, και του Προέδρου του Ομίλου ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης, Γεωργίου-Κωνσταντίνου Κιοσέ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαίδευσης φαρμακοποιών στις Πρώτες Βοήθειες και θα περιλαμβάνει σύντομη τελετή επισημοποίησης της συνεργασίας και χαιρετισμούς των δύο Προέδρων.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία, που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά, περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φαρμακοποιών, τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτων αναγκών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης, ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Με την αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του δικτύου των δύο φορέων, διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενίσχυση της ετοιμότητας και την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.