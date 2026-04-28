Συνεργασία ΠΕΔ – Πολυτεχνικής Σχολής για τη σύσταση στο ΑΠΘ επώνυμης έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Αποδεκτό έκανε στη σημερινή συνεδρίασή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας το αίτημα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ για τη σύσταση επώνυμης έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από το σχετικό μνημόνιο, θα αναλάβει την οικονομική υποστήριξη της επώνυμης έδρας «Έδρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με ετήσια χρηματοδότηση 30.000 για διάρκεια τριών ετών.

Η έδρα αποτελεί ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή ειδικού σκοπού, ενταγμένη οργανικά και λειτουργικά στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με αποστολή την ανάπτυξη, υποστήριξη και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της τεκμηρίωσης σε ζητήματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της χωρικής διακυβέρνησης και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αναπτύσσει το έργο της στο πεδίο:

– της χωροταξίας και του χωρικού σχεδιασμού

– της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης

– της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης

– της διοικητικής επιστήμης και της θεσμικής οργάνωσης της αυτοδιοίκησης

– της αστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής

– της ψηφιακής διακυβέρνησης

– της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας των τοπικών συστημάτων.

Το αντικείμενο της έδρας περιλαμβάνει ιδίως τη μελέτη, ανάλυση, τεκμηρίωση και υποστήριξη θεμάτων που αφορούν:

– τη θεσμική οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό των δήμων

– τη χωρική διακυβέρνηση και τη σύνδεση τοπικών πολιτικών με εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

– την τοπική ανάπτυξη, τη βιώσιμη αστική και περιαστική πολιτική και τη χωρική συνοχή

– τη διοικητική ικανότητα, τη διαχειριστική επάρκεια και την οργανωτική αναβάθμιση των Ο.Τ.Α.

– την αξιοποίηση δεδομένων, δεικτών και ψηφιακών εργαλείων στη λήψη αποφάσεων

– τη συμμετοχική διακυβέρνηση, τη διαβούλευση και τη λογοδοσία

– τη χρηματοδότηση τοπικών πολιτικών και την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

– την ανθεκτικότητα των πόλεων και οικισμών, την κλιματική προσαρμογή και την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο

– την κοινωνική πολιτική, τη δημογραφική δυναμική και την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Η έδρα αποσκοπεί ειδικότερα:

– στην παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και εργαλείων για την υποστήριξη των δήμων

– στη μεταφορά γνώσης από το Πανεπιστήμιο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αντιστρόφως με αξιοποίηση της εμπειρίας των αυτοδιοικητικών φορέων

– στη διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, αιρετών οργάνων, στελεχών των Ο.Τ.Α. και κοινωνικών/παραγωγικών φορέων

– στην προώθηση καινοτομίας στον σχεδιασμό και τη διοίκηση των τοπικών πολιτικών

– στην ενίσχυση της τεκμηριωμένης δημόσιας συζήτησης για ζητήματα τοπικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης.