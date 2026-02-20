Συνέντευξη τύπου για τους δασμούς θα δώσει ο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 19.45 ώρα Ελλάδας μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει.

Αυτό ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Πρόκειται για κάτι που συμβαίνει σπάνια επί της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Μοναδική εξαίρεση το περιστατικό που συνέβη λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Τραμπ στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025, όταν ένα αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ κοντά στην Ουάσινγκτον.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την Παρασκευή (20/2) τους εκτεταμένους δασμούς που έχει επιβάλλει σε μια σειρά από χώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής ατζέντας του αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή με έξι ψήφους έναντι τρεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Η απόφαση της πλειοψηφίας του Ανωτάτου δικαστηρίου, δεν διευκρίνισε σχετικά με το το τι πρέπει να γίνει με τα χρήματα που η κυβέρνηση έχει ήδη εισπράξει μέσω των δασμών του Τραμπ.

Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε εισπράξει έσοδα ύψους 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους δασμούς που αμφισβητούνται από περισσότερους από 301.000 διαφορετικούς εισαγωγείς, σύμφωνα με στοιχεία της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και μια πρόσφατη κατάθεση που υπέβαλε ο οργανισμός στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ.