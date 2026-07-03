Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι στον Έβρο που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα 50 όπλα «φαντάσματα»

Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας πενήντα πιστόλια -φαντάσματα – τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, στον Έβρο.

Οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο αλλοδαπών Ελληνική Αστυνομία

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την σύλληψη των δύο Τούρκων προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση στοιχείων όπου διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Για την αποτροπή της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην περιοχή της Θράκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, το βράδυ της Τετάρτης (1/07) εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα -50- πιστόλια και -49- γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.

Ένα από τα κατασχεθέντα όπλα Ελληνική Αστυνομία

Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς (όπλα «φαντάσματα»), ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος την προηγούμενη χρονιά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.