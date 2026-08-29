Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα απάτης σε βάρος 99χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα

Δύο άντρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να εξαπατήσουν 99χρονη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι τηλεφώνησαν στην 99χρονη και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από την οικία της, με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος.

Ο γιος της ηλικιωμένης ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα μετέβησαν στο σπίτι της γυναίκας. Λίγο αργότερα εντόπισαν τον 25χρονο να εισέρχεται στην πολυκατοικία με κατεύθυνση την εξώπορτα της 99χρονης, προκειμένου, σύμφωνα με την Αστυνομία, να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά ακινητοποιήθηκε. Παράλληλα, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 24χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου» και βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, μέσα στο όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για ληστεία.

Από την προανακριτική έρευνα και την αξιολόγηση στοιχείων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό την τέλεση απατών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες αποπειράθηκαν κατ’ επανάληψη, μέσα σε διάστημα δύο ημερών, να εξαπατήσουν 57χρονη στη Γλυφάδα. Μάλιστα, στο κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε βρέθηκε φωτογραφία από την εξώπορτα της οικίας της.

Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης σε Άγιο Παντελεήμονα, Γλυφάδα και Αμπελόκηπους, με τη λεία να υπερβαίνει τα 13.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ