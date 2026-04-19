Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/04) ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη κοπέλα στην οδό Λιοσίων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη συλληφθεί και άλλα τρία άτομα για το τροχαίο ατύχημα. Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές καθώς και ένας άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε τη μηχανή μετά από το ατύχημα.