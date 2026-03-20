Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην αποθήκη της γκαλερί του στο Ελληνικό, βρέθηκαν πλαστοί πίνακες

Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε αποθήκη της γκαλερί του στο Ελληνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγείται στη ΓΑΔΑ.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί καθώς επίσης και αρκετά μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ανάρτηση στα social media από τον ιδιοκτήτη της γκαλερί ήταν αυτή που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών. Στο επίμαχο βίντεο, που αναρτήθηκε, γνωστοποιούνταν πως είναι προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1700 μ.Χ.