Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη

Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ, γιος του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, καθώς φέρεται ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος και δημοσιεύματα να κατονομάζουν τον γιο τους ως πιθανό δράστη.

Τα δύο σώματα εντοπίστηκαν έπειτα από κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.