Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Στη σύλληψη ενός 27χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, πρόκειται για έναν φοιτητή, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης που είχε συλληφθεί πριν μία εβδομάδα μαζί με το ζευγάρι που κατηγορείται για τον εμπρησμό στο σπίτι της Νέστορα, κρίθηκε χθες προφυλακιστέος.

Οι αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι οι δράστες των τρομοκρατικών ενεργειών στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκαναν λάθη, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τους, λάθη που φαίνεται πως και πρόδωσαν την ταυτότητά τους και άνοιξαν ένα καινούριο πεδίο για έρευνα.