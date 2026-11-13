Συνελήφθη γνωστός προπονητής της άρσης βαρών για προμήθεια απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές

Στη σύλληψη ενός 58χρονου Έλληνα ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (12/11), αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για αδερφό πρώην αθλητή της άρσης βαρών και ολυμπιονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, πρόκειται για τον ανήλικο γιο του 58χρονου, στον οποίο σε δείγμα ούρων είχε ανιχνευθεί η ουσία της οξανδρολόνης, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Τα πειστήρια θα αποσταλούν στα Εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για εξέταση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου φυσικά να εντοπιστούν και άλλοι αθλητές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.