Συνελήφθη 70χρονος Ρουμάνος για εμπρησμό από αμέλεια στη Χαλκιδική

Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι Αρχές στη Χαλκιδική, για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτική περιοχή, όπως προέκυψε από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

H πυρκαγιά, από την οποία κάηκαν οκτώ στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης στη Χαλκιδική, προκλήθηκε, όταν ο 70χρονος, ο οποίος συνελήφθη, έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, στον Δήμο Πολυγύρου. Οι φλόγες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επεκτάθηκαν σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ