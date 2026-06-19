Συνελήφθη 53χρονος στον Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας νομισμάτων και της παράνομης κατοχής όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια προανακριτικής έρευνας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 55 πλαστά χαρτονομίσματα, 104 φυσίγγια, 187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου, έξι φυσίγγια κρότου-αερίου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, στυλό που είχε μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια, τέσσερα μαχαίρια, τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ξίφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Όπως έγινε γνωστό, ο 53χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.