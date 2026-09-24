Συνελήφθη 39χρονη στη Θεσσαλονίκη για μπαράζ κλοπών και απάτες με τραπεζικές κάρτες

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται μια 39χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο για εμπλοκή σε υποθέσεις κλοπών και ηλεκτρονικής απάτης. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Μενεμένης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έπειτα από αναζητήσεις που ακολούθησαν την απόπειρα αφαίρεσης τσάντας από 69χρονη γυναίκα, το πρωί 22 Σεπτεμβρίου, έξω από κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διαπιστώθηκε ότι η δράση της 39χρονης εκτεινόταν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Στο διάστημα αυτό, η κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις κλοπών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

H συλληφθείσα αφαίρεσε συνολικά 850 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και 19 τραπεζικές κάρτες. Με τις τελευταίες, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, προχώρησε σε ανέπαφες συναλλαγές συνολικού ύψους 415 ευρώ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή, και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.