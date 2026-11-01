Συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός, ο οποίος διέρρηξε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο

Ένας 37χρονος ημεδαπός, ο οποίος διέρρηξε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου αφαιρώντας χρηματικό ποσό περίπου 200 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έγινε αντιληπτός το πρωί από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο προαναφερόμενος προέβη λίγο νωρίτερα σε δύο επιπλέον κλοπές στην ίδια περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.