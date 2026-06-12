ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνελήφθη 33χρονος σε βάρος του οποίου υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Συνελήφθη, μετά από επισταμένες αναζητήσεις και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, μεσημβρινές ώρες της 8-6-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στην περιοχή της Καλλιθέας, 33χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σουηδίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2024 και 2025, διακίνησε, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων περισσότερα από 7 κιλά ναρκωτικών ουσιών και 500 ναρκωτικά δισκία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

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