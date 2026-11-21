Στη σύλληψη 20χρονου αλλοδαπού που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (20-11-2026), ο παραπάνω, εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας (ύψος Κερδυλλίων) και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, δε συμμορφώθηκε σε σχετικά σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος δύο αλλοδαποί (ένας εκ των οποίων στον χώρο των αποσκευών) στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ σε μέλη κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργούν την προανάκριση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.