Συνελήφθη 19χρονος στην Αγία Παρασκευή που εκβίαζε ανηλίκους – Είχε αποσπάσει πάνω από 11.000 ευρ

Συνελήφθη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής ένας 19χρονος που φέρεται να εκβίαζε ανηλίκους αποσπώντας συνολικά το ποσό των 11.300 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ ταυτοποιήθηκε και ο συνεργός του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του Φεβρουαρίου, εκβίαζε είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, 14χρονο απαιτώντας χρηματικά ποσά με την πρόφαση ότι απειλείται η ζωή του από άλλα άτομα τα οποία θέλουν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του 19χρονου αποτελεί το γεγονός ότι είχε επιδείξει στον ανήλικο παθόντα βιντεοληπτικό υλικό όπου συνεργός του, απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Από την κατ’ εξακολούθηση εκβίαση του ανηλίκου, ο 19χρονος απέσπασε τμηματικά το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ενώ ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολικά συγκροτήματα προαστίων της βορειοανατολικής Αττικής προς εντοπισμό ανήλικων νέων θυμάτων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, μετά από την καταγγελία του περιστατικού, ταυτοποίησαν άμεσα τον 19χρονο και τον συνεργό του και μετά από αναζητήσεις τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, πρωινές ώρες της 23-3-2026, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις εκβιασμών ανηλίκων σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή όπου ο 19χρονος εκβίαζε, είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, δύο ανήλικους αποκτώντας το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ σε μία περίπτωση όπου ανήλικος αρνήθηκε να του παραδώσει χρήματα, ο 19χρονος μαζί με ένα άλλο άτομο, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τον χτύπησε και στα γεννητικά του όργανα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 19χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές.