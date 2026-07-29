Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη – Τα βασικά θέματα της ατζέντας

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός στις 17:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Markus Söder, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου