Συνεδριάζει την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Η ατζέντα

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό, με ατζέντα νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις προσλήψεις και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναλυτικότερα, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής: