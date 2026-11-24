Συνεδριάζει αύριο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030, τους οποίους θα παρουσιάσουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο θα παρουσιάσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς θα ενημερώσει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα παρουσιάσει την πρόοδο και τον σχεδιασμό για τις αστικές συγκοινωνίες.

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί επίσης από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/1544, που αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων για την παροχή εργασίας στην Ελλάδα κατά το 2027.