Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 στα γραφεία της, 26ης Οκτωβρίου 43.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

-Υποβολή παρατηρήσεων – προτάσεων για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

-Σχέδιο Νόμου για τις υποχρεώσεις των Δήμων να αποκαθιστούν μισθωμένα κτίριά τους υπέρ των ιδιοκτητών – εκμισθωτών,

– Σχολεία στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»,

– Δωρεά δύο δίκυκλων μοτοσικλετών στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών,

-Ενίσχυση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο

-Ορισμοί εκπροσώπων σε διάφορες επιτροπές κ.α