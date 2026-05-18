Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 στα γραφεία της, 26ης Οκτωβρίου 43.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:
-Υποβολή παρατηρήσεων – προτάσεων για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
-Σχέδιο Νόμου για τις υποχρεώσεις των Δήμων να αποκαθιστούν μισθωμένα κτίριά τους υπέρ των ιδιοκτητών – εκμισθωτών,
– Σχολεία στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»,
– Δωρεά δύο δίκυκλων μοτοσικλετών στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών,
-Ενίσχυση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο
-Ορισμοί εκπροσώπων σε διάφορες επιτροπές κ.α