Συνεδριάζει στις 12:00 το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκηςστο Πολιτικο Συμβουλιο που συνεδριάζει σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θέσει το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης, ενώ όπως λένε τα στελέχη του κόμματος θα πανε επιθετικά με τις θεσεις και το προγραμμα τους.

Θα υπαρξει αναδιάταξη των δυνάμεων του κόμματος ενώ θα δημιουργηθεί ομάδα κρούσης, με στελέχη πρώτης γραμμής, που θα αντιπαρατίθενται με την κυβέρνηση και πρόσωπα που εχουν συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ στο πλαισιο της διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχτεί οτι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στην ΝΔ με αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Στο επίκεντρο είναι οικονομία, ακρίβεια, όλα τα θέματα της καθημερινότητας όπως ενοίκια, παιδεία και υγεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απο την Νεα Ιωνια, απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης στο ΠΑΣΟΚ για ένα νέο ξεκίνημα της χώρας. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια, αντί για τα προβλήματα.

Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί απο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα στο κόμμα γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, με στελέψη να λενε ότι δεν υπαρχει περιθώριο για εσωστρέφεια.

Πηγή: ertnews.gr