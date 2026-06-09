Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Αύριο, Τετάρτη, στις 17:30, θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μάλιστα, τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, όπως έκανε γνωστό κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο περιθώριο του μίνι ανασχηματισμού που έγινε τη Δευτέρα.