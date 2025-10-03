Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον Γ. Γεραπετρίτη

Τα αποτελέσματα των επαφών της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που συγκάλεσε Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τα αποτελέσματα των επαφών του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου τα κορυφαία θέματα ήταν η κατάσταση στη Γάζα, το Παλαιστινιακό και το Ουκρανικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται να τεθούν και οι τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα από τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Νωρίτερα αποχώρησε από την συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και σε δηλώσεις της για τη Γάζα ζήτησε την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για τους 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο, ενώ ταυτόχρονα κατήγγελλε την κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Το κράτος του Ισραήλ έχει διαπράξει διεθνή εγκλήματα, παραβίασης του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς ποινικού δικαίου εναντίον και Ελλήνων πολιτών και είναι επιβεβλημένο η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με δυναμικό ρητό και απερίφραστο τρόπο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ertnews.gr