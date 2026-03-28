Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – Ελεύθεροι επτά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία σήμερα Σάββατο και έχουν ήδη απολογηθεί οι τρεις από τους 15 κατηγορουμένους που απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για την απάτη δεκάδων εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ. Όλοι είναι αντιμέτωποι με ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο κατηγορούνται για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Ανάμεσα στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν, είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και φοροδιαφυγή, ενώ χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά από τους συνολικά 22 συλληφθέντες.

Μετά την απολογία ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσό καλείται να καταβάλει ο γνωστός tiktoker προκειμένου να μείνει εκτός της φυλακής.

Μεταξύ αυτών είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, οι τρεις λογιστές που φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην λειτουργία του κυκλώματος, αλλά και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.