Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην παράταξη Μπισμπινά – Και νέα παραίτηση τοπικού συμβούλου

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό της παράταξης της δημάρχου Δέλτα Γερακίνας Μπισμπινά. Στις απομακρύνσεις στελεχών των τελευταίων ημερών έρχεται να προστεθεί σήμερα άλλη μία παραίτηση τοπικού συμβούλου. Πρόκειται για τον εκλεγμένο στα Διαβατά Σάββα Πεπελίδη, ο οποίος στο εξής θα είναι ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος.

Εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής του, ο κ. Πεπελίδης επισημαίνει ότι η απόφασή του αυτή σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις και τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στον δήμο.

Η παραίτηση του Σάββα Πεπελίδη είναι η δεύτερη που μετρά η παράταξη Μπισμπινά στο τοπικό των Διαβατών, καθώς προ μηνών είχε παραιτηθεί από τον συνδυασμό “Όραμα και Δημιουργία” και ο Ζαχαρίας Κωνσταντινίδης.

Εξάλλου, μόλις προ διημέρου είχε υποβάλει την παραίτησή του από το τοπικό συμβούλιο Σίνδου ο Κωνσταντίνος Μπόνος. Οι νέες ανατροπές για τη διοικούσα δημοτική παράταξη έρχονται έπειτα από την προ ημερών παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Σπύρου Σταματάκη και την καρατόμηση από μέρους της δημάρχου δύο αντιδημάρχων, του Θανάση Παππά και του Θωμά Μουρμούρα.

Β.Ζ.