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Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης – Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση αυξάνεται.

Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ/το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ/το λίτρο.

Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου, στα 1,022 ευρώ/το λίτρο.

Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές
Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Αττική με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ/το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ.

Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ/το λίτρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή περίπου στο 1,88 ευρώ/το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.

Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ/το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,070 και 1,8912 ευρώ αντίστοιχα.

Στα 2,040 ευρώ/το λίτρο διατίθενται η βενζίνη και στον νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.

Σύμφωνα με τους βενζινοπώλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ/το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.

 

 

 

 

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