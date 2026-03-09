Συνεχίζει ανοδικά το δολάριο ως “απόλυτο ασφαλές καταφύγιο

Ενδυναμώνεται το δολάριο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 120 δολάρια, αυξάνοντας τη ζήτηση του αμερικανικού νομίσματος ως “ασφαλούς καταφυγίου”.

“Το δολάριο έχει θεωρηθεί το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο λόγω της ρευστότητάς του, ενώ παράλληλα ενισχύεται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου”, δήλωσε ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ebury.

Το δολάριο είναι ένα από τα λίγα παραδοσιακά καταφύγια που έχουν προσφέρει ανάσα στους επενδυτές, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζει τις διεθνείς αγορές. Τα κρατικά ομόλογα, το γιεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός έχουν δεχθεί πιέσεις, ενώ το δολάριο έχει ανακάμψει.

Το ευρώ και η στερλίνα διαμορφώθηκαν 0,6% και 0,7% χαμηλότερα, αντίστοιχα, ενώ το αυστραλιανό δολάριο και το ελβετικό φράγκο αποδυναμώθηκαν επίσης.

Η εκτεταμένη πτώση στις αγορές πυροδότησε αδιάκριτες πωλήσεις σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σήμερα.

Οι μετοχές, τα ομόλογα και τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές, τρομοκρατημένοι από τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό και στην οικονομική ανάπτυξη, απέφυγαν το ρίσκο.

“Εάν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην ίδια θέση αυτή την εποχή την επόμενη εβδομάδα, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αρκετά τρομακτικά”, τόνισε ο ο Michael Every, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής στην Rabobank.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,6% στα 1,1548 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει σε χαμηλό 3,5 μηνών νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ η στερλίνα σημείωσε απώλειες κατά 0,7% στα 1,3333 δολάρια. Έναντι του ελβετικού φράγκου, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,43% στα 0,7795.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ασία θα μπορούσε να υποστεί το μεγαλύτερο βάρος του σοκ στις τιμές της ενέργειας, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της περιοχής από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή.

Το δολάριο ήταν ελάχιστα μακριά από το επίπεδο των 159 γιεν στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο 0,4% στα 158,47, κερδίζοντας 0,26% έναντι του νοτιοκορεατικού γουόν στα 1.485,50, μετά από άλμα έως και 1% νωρίτερα στη συνεδρίαση.

“Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο πολύ και για πόσο καιρό θα παραμείνουν οι τιμές υψηλές, γιατί αυτό θα καθορίσει τελικά τις οικονομικές επιπτώσεις”, σημείωσε η Deepali Bhargava, περιφερειακή επικεφαλής έρευνας για την Ασία-Ειρηνικό στην ING. “Μια παρατεταμένη σύγκρουση, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αδυναμία του νομίσματος, θα τροφοδοτούσε πιο άμεσα τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την περιοχή”, επεσήμανε.

Το Ιράν διόρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης, καθώς οι συγκρούσεις μαίνονται στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times την Παρασκευή ότι αναμένει πως όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων, μια κίνηση που, όπως είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει το πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι.