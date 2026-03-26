Συναντώνται σήμερα στη σκιά του πολέμου με το Ιράν οι ΥΠΕΞ της G7

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 συναντώνται από την Πέμπτη έξω από το Παρίσι, με τις ευρωπαϊκές χώρες και τους συμμάχους τους να επιδιώκουν τη γεφύρωση των διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας παράλληλα στην ατζέντα άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως η Ουκρανία και η Γάζα.

Η διήμερη συνάντησηπραγματοποιείται στο Αβαείο του Βο-ντε-Σερνέ, στην ύπαιθρο κοντά στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να «εξαπολύσει κόλαση» εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την έναρξη της σύγκρουσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών, μαζί με τους ομολόγους του από τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Γαλλίας, που ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της G7, είναι «η αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων ανισορροπιών που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο έντασης και ανταγωνισμού που παρατηρούμε, με πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για τους πολίτες μας», δήλωσε στο AFP την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Παρότι όλες οι χώρες της G7 είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, καμία δεν έχει εκφράσει ανοιχτά πλήρη στήριξη στην επίθεση κατά του Ιράν, γεγονός που έχει προκαλέσει την ενόχληση του Τραμπ.