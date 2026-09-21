Συνάντηση Ζελένσκι την Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη

Οπρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί αύριο Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για «το απόγευμα της Τρίτης», τοπικήώρα, διευκρίνισε η πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.

Ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ νωρίτερα την ίδια ημέρα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινίσει το πότε. Σε αυτήν την επικοινωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Δεν ήταν απαίτηση. Απλώς το ανέφερε. Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα μέτρα αποκλιμάκωσης» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας», είπε η πηγή την οποία επικαλείται το AFP.

Σε ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία» και ότι «πολλά διυλιστήρια ντίζελ καταστράφηκαν και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».

«Αυτός ο γελοίος πόλεμος δίχως τέλος με την Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.