Συνάντηση Βανς με Ρεζάι στο Κατάρ προαναγγέλλει η Τουρκία – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Συνάντηση μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, στο Κατάρ την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε τη Δευτέρα ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν προηγουμένως δεν εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, το οποίο επικαλείται την τουρκική εφημερίδα Türkiye, ο Καλίν ανέφερε, μιλώντας σε συνέδριο στην Άγκυρα, ότι η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ντόχα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την προώθηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών σημείωσε ότι οι διπλωματικές επαφές έχουν εισέλθει σε κρίσιμη φάση, με την Τουρκία και άλλους περιφερειακούς διαμεσολαβητές να εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας επτά σημείων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα δεσμευόταν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Όπως επισήμανε ο Καλίν, το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά το ποια από τις δύο πλευρές θα κάνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τις αναφορές της τουρκικής πλευράς, η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Βανς και του Ρεζαΐ.

Όπως μεταδίδει το Iran International, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλέστηκε υψηλόβαθμο αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών χωρίς προηγούμενες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά.

«Η πολιτική και τα σχέδια του Ιράν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις δεν έχουν αλλάξει και, μέχρι η αμερικανική πλευρά να προχωρήσει σε πρακτικές ενέργειες στο πλαίσιο των επτά όρων, δεν πρόκειται να εξεταστεί κανένα σχέδιο διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται.