Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον ΟΗΕ: «Πρόθυμος για συνάντηση ο Πούτιν – Στο τραπέζι και οι Patriot»

Συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμρ Ζελένσκι είχε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του προς τον Τύπο έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, οι δύο πλευρές Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ενώ πρόσθεσε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθεί και το ζήτημα των πυραύλων Patriot που επιθυμεί το Κίεβο για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση» για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι πρόθυμος να συναντηθεί. Θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει».

«Νομίζω ότι και οι δύο θέλουμε να δούμε τον πόλεμο να τελειώνει, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας» δήλωσε.

«Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται και δεν το θέλουν αυτό», ανέφερε προσθέτοντας πως οι επιθέσεις σε διυλιστήρια της Ρωσίας αποτελούν «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ακόμα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει πίσω όλα τα εδάφη της ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως εκτιμά «ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία», ωστόσο δεν θέλησε να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.